Суздаль, Владимирская область, 25 ноября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник объявил конкурс на покупку рояля за 2,6 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки, музыкальный инструмент должен появиться в музее до конца декабря 2016 года.

geoff_platt Рояль

Требований к музыкальному инструменту не много: он должен быть абсолютно новым, а также не должен находиться в залоге или под арестом.

В сумму также включена доставка.

ИА REGNUM отмечает, что ранее музей-заповедник опубликовал объявление о конкурсе на поставку автоматов по продаже сувениров, снеков и кофе. Цена контракта составила почти 4 млн рублей.