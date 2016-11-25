Воронеж, 25 ноября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В ряде воронежских медицинских учреждений выявлен недостаток лекарственных препаратов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 25 ноября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

stevepb Инсулин

Как установлено по результатам проведения проверки прокуратурой Воронежа, в Воронежской станции скорой медицинской помощи и Воронежском областном клиническом психоневрологическом диспансере отсутствовал в достаточном количестве ряд лекарственных средств.

В частности не имелось необходимого запаса инсулина, гепарина натрия и других препаратов, которые применяются при сахарном диабете, остром инфаркте миокарда и иных заболеваниях.

Как сообщается, все эти препараты предназначены для оказания скорой медицинской помощи, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Однако медицинские учреждения не размещали заказы на них и не проводили закупки.

Прокурор города объявил предостережения руководителям Воронежской станции скорой медицинской помощи и Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера о недопустимости нарушений закона и прав граждан на обеспечение лекарственными средствами.