Рязань, 25 ноября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Рязанские чиновники не хотят переселять жильцов дома №17Б на Касимовском шоссе, который изношен на 80%. Бревенчатый дом был перевезен в Рязань в 60-е годы прошлого века. Несмотря на то, что жители каждый день фактически рискуют своей жизнью, добиться переселения не удается, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, куда обратились жильцы.

ThomasWolter Старый дом

Как рассказали местные жители, в доме пять квартир, в которых живут пенсионеры и инвалиды, которым сложно самостоятельно улучшить свои условия. В 2015 году за счет жителей была проведена экспертиза, которая показала, что изношенность дома составляет 80%, а значит, в доме опасно даже находиться. Однако межведомственная комиссия по признанию домов аварийными решила, что дом просто нуждается в капитальном ремонте.

«В доме нет канализации, старый переполненный деревянный туалет, который никто не чистит, находится в 10 м. от дома. Горячей воды в доме тоже нет, а эксплуатация наполовину разрушенной алюминиевой проводки и деформированного газового оборудования может в любую минуту спровоцировать пожар в деревянном здании», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что такие проблемы есть не только в областном центре. К примеру, жители дома №20 на улице Садовая в городе Сасово Рязанской области с 2010 года путаются добиться признания своего дома аварийным. Зданию в 2016 году исполнилось 120 лет, в нем ни разу не было капитального ремонта. Только после вмешательства общественников, чиновники начали обращать внимание на аварийный дом.