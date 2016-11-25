Москва, 25 ноября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В связи с реформой ОСАГО автомобилистов ожидают новые трудности — одним из самых спорных стало предложение о замене страховых выплат на обязательное проведение ремонта поврежденного автомобиля. Новые законодательные инициативы устанавливают одностороннее преимущество страховщиков, и в конечном счете вносимые изменения могут сделать автовладельцев совершенно бесправными перед страховыми компаниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты» Александр Коваль.

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«Часть изменений в закон об ОСАГО была уже принята Государственной думой РФ прошлого созыва, но большую часть, достаточно радикальных, должна принять Госдума нынешнего созыва», — заявил Коваль.

Самая обсуждаемая из новых инициатив — замена страховой выплаты на обязательное проведение ремонта поврежденного автомобиля, указал глава организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты».

«Действующая редакция закона позволяет страховщику организовать ремонт и восстановление транспортного средства в добровольном порядке по согласованию с автовладельцем. Но по каким-то причинам автомобилисты не проникались этой идеей. И в этой связи возникла «глубокая» мысль заставить их посредством закона», — пояснил он.

Главная цель этой новации состоит не в том, чтобы обеспечить дополнительные удобства для страхователей, а в том, чтобы убрать с рынка ОСАГО так называемых «автоюристов», считает Коваль.

«Наверное, важно и нужно бороться с недобросовестными автопосредниками, но почему это происходит путем создания новых проблем для страхователей, вместо того, чтобы создавать условия для обеспечения полных и своевременных выплат? При отнюдь неочевидной законности такой нормы, ясно одно, что ее принятие не улучшит ситуацию на страховом рынке. Скорее усугубит, в дополнении к уже имеющимся проблемам», — пояснил эксперт.

Между тем, вопрос «натуральных компенсаций» ставит множество вопросов — где найти включенную в полис тех-станцию, как быстро там сделают ремонт, не будет ли проволочек при оформлении необходимых документов, а главное — не будут ли эти станции аффилированы с самими страховыми компаниями.

Тем временем, в сентябре 2016 года Минтранс своим приказом утвердил требования к экспертам-техникам, осуществляющим независимую техническую экспертизу транспортных средств. Теперь если эксперт более двух раз сделал экспертизу, результаты которой не удовлетворили страховщика, у техника аннулируют аттестат, даже если сам автовладелец считает оценку справедливой, пояснил Коваль.

Таким образом, вносимые изменения делают автовладельцев всё более бесправными перед страховыми компаниями, констатирует президент организации «За справедливые выплаты».

«Уже принятые изменения определили, что все автовладельцы — потенциальные мошенники, так как закон установил, что проведенная ими техническая экспертиза заведомо недостоверна, в отличие от экспертизы, проведенной страховщиком, которая априори признается правильной.

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Есть и еще ряд странных новаций, уже действующих в настоящее время — так, в целях решения проблемы с доступностью полисов создан и действует в ряде регионов «Единый агент РСА». «Но уже ясно, что радикально, как хотелось и планировалось, эта задача не решена! К сожалению, мегарегулятор, как обычно, и в этом заключается главная проблема страхового рынка, борется со следствием, а не причинами кризиса в ОСАГО», — констатирует Коваль.

«На самом деле вопрос не в организации продажи полисов, а в получении страхового возмещения, которое по-прежнему часто выплачивается с нарушением установленных сроков, не в полном размере или просто не выплачивается», — подчеркнул он.

В этом же ряду стоит и идея электронных полисов, обязательные продажи которых начнутся с января 2017 года года, подчеркнул эксперт. «Таким образом, Центральный банк принуждает страховщиков наращивать продажи, не принимая во внимание тот факт, что это ведёт, в первую очередь, к увеличению выплат, нарастанию убытков и отказам в выплатах, ну, а далее к углублению кризиса», — уверен он.

«Резюмируя: все принимаемые меры и действия Центрального Банка РФ, системно и последовательно ведут к дискредитации и самих страховщиков, и страхового рынка в целом», — заключил Коваль.

1 сентября вступили в силу поправки к закону, запрещающие Банку России изменять тарифы ОСАГО в течение года после их установления. Закон также содержит положения, которые, как было заявлено, призваны защитить страховой бизнес от мошенников. К этим мерам и относится предложение, обязывающее автовладельцев предоставлять автомобиль на осмотр в назначенные страховой компанией время и место для оценки ущерба. Эта часть закона должна вступить в силу с 1 января следующего года.