Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Незаконно отстраненный президент Украины Виктор Янукович возмущён переносом своего видеодопроса в Ростовском областном суде России по делу о беспорядках в Киеве с пятницы, 25 ноября, на понедельник, 28 ноября, об этом Янукович заявил журналистам.

Interpolit.ru Виктор Янукович

Янукович задается риторическим вопросом «кому это выгодно?». Данное решение было принято судом из-за неимения невозможности доставить обвиняемых в суд, потому что несколько десятков человек с флагами запрещенного в России «Правого сектора» и общественной организации «Свободные люди» перекрыли выезд из следственного изолятора в Киеве.

Янукович отметил, что радикалы-националисты, в лучших традициях «майдана» нарушают украинское законодательство, а киевская власть их действия не пресекает. Экс-президент Украины подчеркнул, что заявление украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что «мы не дадим Януковичу информационную площадку» свидетельствует о том, что министр внутренних дел демонстративно не исполняет решения суда. По мнению Виктора Януковича, инцидент возле следственного изолятора организован людьми, которые боятся раскрытия преступлений «майдана».

По словам Януковича, он решил всё равно провести пресс-конференцию, несмотря на то, что не может «сказать сегодня то, что должен будет сказать суду».

Напомним, 25 ноября стало известно, что заседание киевского суда по делу сотрудников «Беркута» и видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича перенесены на 28 ноября в связи с невозможностью доставить обвиняемых в суд.

Незаконно отстраненный президент Украины Виктор Янукович планировал дать свидетельские показания украинскому суду по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года, в ходе которых погибли более 100 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Янукович категорически не согласен с обвинениями киевских властей в причастности к смерти этих людей.

Стоит отметить, что ранее адвокат экс-президента Украины подчеркнул, что допрос Януковича состоится исключительно в открытом формате видеоконференции.