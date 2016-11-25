Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия не нашла признаков применения административного ресурса в районах Петербурга в ходе состоявшихся в единый день голосования 18 сентября 2016 года выборов разного уровня.

Голосование на выборах в Петербурге

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по мнению главы Горизбиркома Виктора Панкевича, избирательная кампания в Петербурге прошла «на достойном для города уровне, в открытой конкурентной среде и обстановке». «Результаты ее легитимны и сомнений не вызывают», — подчеркнул он.

В то же время Панкевич сообщил, что в судебные инстанции поступило более 300 исков от кандидатов, недовольных ходом избирательной кампании в Петербурге. Правда, авторами этой объемной работы стали всего шестеро истцов, среди них представители «Справедливой России», «Партии роста» и «Яблока». Один из кандидатов, Дмитрий Павлов, подал 275 исков, но уже отказался от 114 из них.

При этом в Городскую избирательную комиссию было подано намного меньше жалоб, чем в предыдущий избирательный цикл — 130 обращений, из которых лишь 16 жалоб, поступили с 18 по 22 сентября. Горизбирком признаёт, что главы участковых комиссий нарушали процедуру подсчета голосов, что стало очевидно после просмотра видеозаписей с участков. Это намерены исправить, тренируя сотрудников в специальных методических кабинетах, где условия максимально приближены к «боевым».

«Проблема в том, что члены УИК, работая с большими нагрузками, хотят быстрее закончить процесс, сдать протокол, и, в итоге, ускоряют процедурные вещи, которые четко регламентированы и прописаны в законодательстве», — объяснил Панкевич.

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Между тем, по результатам кампании-2016 в Петербурге сложили полномочия три председателя Территориальных избиркомов, уволены еще 15 глав участковых комиссий. Судьба глав УИК, о которых идет речь в исковых документах, по требованию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, будет решена лишь после окончания рассмотрения в судах.

Сама Памфилова неоднократно публично заявляла, что проблема Петербурга — в местечковом административном ресурсе, который не сумело искоренить новое руководство Горизбиркома, так как состав председателей ТИК так и не сменили со скандальных выборов 2011 года, ославивших петербургскую избирательную систему на всю страну.

Однако в Горизбиркоме не смогли пояснить, пришли ли они к аналогичным выводам на основе собственного анализа. «Мы все жалобы практически рассмотрели, по всем дали ответы, я не готов сказать детально, где мы установили административный ресурс», — сказал Виктор Панкевич. «Мы его не установили», — дополнила его заместитель Надежда Лебедева.

Комиссия утверждает, что отреагировала на заявления о запрете пикетов конкретным политическим силам в восьми районах города, направив местным властям разъяснительные письма. Кроме того, в связи с различными нарушениями, например, незаконной агитацией, Горизбирком направил 44 представления в правоохранительные органы.

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«На самом деле, все говорят об административном ресурсе. Скажите, если здесь есть лица, обремененные юридическим образованием, в каком законе содержится такой термин?» — обратился к журналистам член Горизбиркома Дмитрий Краснянский.

На его взгляд, и у полиции, и у судов возникают проблемы с рассмотрением жалоб и заявлений с подобными «антиюридическими» формулировками, в то время как речь может идти, скорее всего, о незаконном использовании служебного положения и равенстве кандидатов.