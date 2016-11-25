Великий Новгород, 25 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. На 2017 год новгородские власти заказывают у ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на шесть поездов больше, чем в нынешнем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, о транспортном заказе Новгородской области рассказал сегодня, 25 ноября, руководитель областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Тарасов в ходе совещания с представителями ОАО «РЖД».

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка

По словам Тарасова, в 2015 году по области в пригородном сообщении курсировал 31 поезд. В 2016 году задействованы 37 поездов, на 2017 год заказаны 43 поезда. Он отметил, что восстановлен маршрут Окуловка — Неболчи — Окуловка, что обеспечило транспортную доступность деревни Чадково Любытинского района. Организовано движение двух пар пригородных поездов из Окуловки в Угловку и обратно, а также дополнительная пара поездов из Едрово до Старой Руссы (и обратно), востребованная жителями Старорусского, Парфинского, Демянского и Валдайского районов. Кроме того, по средам организовано более позднее отправление поезда №6684 из Великого Новгорода в Новолисино — по просьбам жителей.

Заместитель начальника Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Игорь Сакович отметил, что в обновление транспортной инфраструктуры на территории Новгородской области в 2015 году было инвестировано 621 млн рублей. Прогноз на 2016 год составляет 2,8 млрд рублей, более 500 млн рублей из них — инвестиции в строительство путепровода в посёлке Угловка, который планируется завершить в первом полугодии 2017 года.