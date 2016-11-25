Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 ноября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области разгорелся скандал. Местных журналистов не пустили на заседание городской думы с участием врио губернатора Дмитрия Миронова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители переславских СМИ, им предложили брать информацию из публикаций и сюжетов региональной прессы.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Переславль-Залесский

Заседание Переславской городской думы 24 ноября было знаковым: глава региона Дмитрий Миронов лично приехал представить нового первого заместителя главы администрации Переславля Владимира Волкова, который будет управлять городской администрацией вместо арестованного действующего мэра города Дениса Кошурникова, в отношении которого СКР возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Однако на входе в здание администрации города, где проходило заседание думы, журналистов встречал охранник со списком лиц, допущенных на высокое собрание. Остальных внутрь не пускали. Переславская пресса тоже оказалась среди персон нон грата. При этом региональные СМИ на заседание думы прошли свободно.

По словам корреспондента газеты «Независимая. Жизнь в Переславле» Натальи Власовой, решение — не допускать местных журналистов на заседание принял Совет думы.

«Оказывается, утром депутаты на Совете думы решили, что нашим городским СМИ не место на заседании, на которое прибудет и.о. губернатора и новый первый заместитель главы администрации Переславля. Региональные СМИ на думу были, конечно, допущены. А переславским журналистам сказали: мол, будет информация по областным каналам, оттуда все узнаете. Мотивирован отказ пускать наших журналистов тем, что якобы в зале мало места. При этом и охрану сменили — убрали тех, кто знал нас в лицо. Новый охранник даже депутатов сверял по фотографии в удостоверении. Смешно и подло», — рассказала Наталья Власова корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Власова решила попасть на заседание во что бы то ни стало — она час простояла перед турникетом у входа в здание администрации. При этом местные чиновники пытались уговорить ее уйти.

«Благодаря поддержке депутатов Сергея Хабибулина и Виталия Изместьева, наша газета смогла получить информацию из первых рук. Остальные депутаты прошли мимо. Чиновники городской администрации всячески пытались сгладить скандал. Меня увещевали уйти заммэра по социальной политике Жанна Петрова, управделами Ольга Волошенко, даже председатель городской думы Сергей Корниенко вышел и произнес некий набор слов. Поняв, что я никуда не уйду и буду ждать Миронова, они испугались. В итоге, ко мне вышла Ирина Ануфриева и провела меня на заседание. Из переславских журналистов мне одной удалось войти», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Власова.

По ее словам, журналисты, постоянно сотрудничающие и с администрацией города, и с думой, глубоко оскорблены — получается, они второй сорт?

«Депутаты показали себя не с лучшей стороны. Чего они испугались? Чего устыдились? Прессу разделили на два сорта, и наши городские СМИ оказались втоптанными в грязь. Мы это так не оставим, будем добиваться официальных извинений со стороны Переславской думы перед журналистами и перед всеми жителями города. Кстати, вместе с нами у входа в здание администрации приезда губернатора ждала женщина, многодетная мать, которая добивается выделения земельного участка и уже отчаялась найти правду в переславских коридорах власти. Её пытались уговорить уйти, даже вызвали полицию, но она осталась, дождалась Дмитрия Миронова и передала ему свое заявление», — рассказала Наталья Власова.

Председатель Переславль-Залесской городской думы Сергей Корниенко не смог прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что находится в командировке на заседании совета представительных органов. Руководитель фракции КПРФ в Переславль-Залесской городской думе и вовсе отказался разговаривать с корреспондентом ИА REGNUM. Зато их коллега по депутатскому корпусу, а заодно главный редактор АНО «Переславская неделя» Юлия Никулина произошедшее подтвердила.

«Действительно, наших журналистов не пустили на заседание, хотя, по-моему, зря — все прошло предсказуемо спокойно. Конечно, обидно за коллег. Но управление массовых коммуникаций сработало оперативно — достаточно быстро разослали фотографии и информацию о заседании с прямой речью губернатора», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Юлия Никулина. Она также отметила, что не присутствовала на утреннем Совете думы.

«Плохо отношусь к этому. Считаю, что СМИ, тем более местные СМИ, в любом случае должны были участвовать в данном заседании. На Совете думы говорили о том, что будут пускать только тех, кто был приглашен. Я честно не могу точно сказать, я уже сама запуталась. Может, и прозвучало что-то. Но поняла, что СМИ будут и приглашенные, и больше никого. По поводу того, что наших СМИ не будет — не помню, чтобы такое звучало. Я даже сомневаюсь, было ли это озвучено. Не могу сказать, уже сама начала сомневаться», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Переславской думы Светлана Таранова.