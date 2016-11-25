Чебоксары, 25 ноября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Чебоксарах прошёл совместный форум Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и прокуратуры Чувашской Республики, посвящённый вопросам рационального использования водных ресурсов, в том числе для обеспечения питьевого водоснабжения. Несмотря на принимаемые меры, состояние законности в данной сфере «нельзя признать благополучным», констатировали участники встречи. Особое внимание было уделено экологической ситуации на Волге, где сосредоточено около 45% промышленного и 50% сельскохозяйственного производства России. Также была поднята проблема Чебоксарской ГЭС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Волга в августе

Анализ экологической ситуации свидетельствует о росте на территории Волжского бассейна объёмов сброшенных загрязнённых сточных вод, в том числе сброшенных «безо всякой очистки». Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов сообщил, что на территории Волжского бассейна за 2015−2016 годы прокурорами выявлено 1,5 тыс. нарушений, внесено 300 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено около 500 должностных лиц, возбуждено 3 уголовных дела. Основные нарушения — отсутствие разрешительной документации на сброс, самовольное пользование водными объектами, значительное превышение установленных нормативов допустимого сброса, отсутствие производственного контроля за качеством сбрасываемых стоков. «Эти цифры растут и в Республике Чувашия», — отметил Вениамин Селифанов.

По искам прокуратуры в Чувашии ведётся строительство и реконструкция очистных сооружений. Было отмечено, что на эти цели в республике за последние года выделено и освоено около 1 млрд рублей. Данные траты волжский природоохранный прокурор оценил как «беспрецедентные». В Алатыре построены биологические очистные сооружения на сумму более 377 млн рублей, в Цивильске — более 104 млн рублей, в посёлке Ибреси — более 160 млн рублей, в Чебоксарах — 250 млн рублей.

«К сожалению, не всегда при финансировании средств из бюджетов строительства при реконструкции очистных сооружений обеспечивается их эффективное использование. К примеру, на очистных сооружениях Алатыря проектный технологический цикл очистки сточных вод не был задействован в полном объёме, и, как следствие, происходил дальнейший сброс недостаточно очищенных сточных вод в водный объект», — констатировал Вениамин Селифанов. По данному факту внесено представление.

Всего в Чувашии около 100 очистных сооружений, «часть которых сильно изношена и морально устарела, не обеспечивая надлежащую очистку сточных вод», продолжил тему прокурор Чувашии Сергей Легостаев. Он подчеркнул, что «серьёзной проблемой» является сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. В 2015 году в Чувашии объёмы сброса таких стоков возросли почти в два раза. В связи с этим, на протяжении последних десяти лет регулярно проводятся проверки и рейды, подаются соответствующие иски в суд.

«Одним из первых резонансных случаев стала проверка прокуратурой города Новочебоксарска, в результате которой крупнейшее предприятие химической промышленности — ОАО «Химпром» — прекратило сброс неочищенных ливневых сточных вод, содержавших повышенную концентрацию железа, хлороформа и других вредных веществ, в реки Цивиль и Кукшум», — напомнил Легостаев. И отметил, что «в целом за последние годы в республике наметилась динамика к улучшению ситуации в сфере очистки сточных вод».

Кроме того, в республике из 1,5 тыс. источников централизованного питьевого водоснабжения каждый шестой не отвечает санитарным нормам и правилам, из них большая часть — из-за отсутствия зон санитарной охраны. «Из-за недостаточного финансирования не проводятся работы по выявлению причин ухудшения качества воды водохранилища на р. Орлик, эксплуатируемого всего год, на строительство которого затрачено около 90 млн рублей. По этой же причин приостановлено строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов, на которые уже затрачено более 790 млн рублей», — сообщил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре на совещании со строителями и проектировщиками глава чувашского правительства Иван Моторин подчеркнул, что в регионе сотни миллионов неэффективно потрачены при строительстве и модернизации очистных сооружений в городах. В Алатыре мощность станции была завышена в четыре раза. «Изначально и заказчик виноват, и проектный институт. Сегодня мы получили объект, который фактически не может работать ни в рамках тарифа, ни в рамках тех нагрузок, которые он имеет. Затрачено свыше 300 млн рублей», — констатировал премьер Чувашии. По его словам, «точно такая же ситуация у нас происходит по Канашу»: «Но здесь, уже имея определённый негативный опыт по городу Алатырю, естественно, распоряжения соответствующие даны, мощность уменьшена в два раза».

В ходе обсуждения был поднят вопрос по Чебоксарскому водохранилищу. Прокурор Сергей Легостаев констатировал, что сегодня «особо остро» стоят вопросы состояния поверхностных и подземных вод. «На протяжении длительного времени федеральными и региональными органами государственной власти, экологическими организациями и общественностью обсуждается вопрос о повышении уровня Чебоксарского водохранилища, экологическое состояние которого неизменно ухудшается. К сожалению, окончательное решение по данному вопросу до настоящего времени не принято», — сказал глава надзорного ведомства Чувашии.

Тему поддержала начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Чувашии Наиля Мирхолова, отметив, что «главная проблема в зоне деятельности Верхне-Вволжского БВУ — пропуск паводка через Чебоксарский гидроузел». Большой паводок, вероятность которого оценивается раз в сто лет, моет привести к «экологической катастрофе».

«В рамках выполнения поручения президента разработан план-график мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС, в результате которого разрабатываются технико-экономические показатели варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметку с пропуском 1-процентного паводка с мероприятиями по защите верхнего и нижнего бьефа. Материалы технико-экономической оценки будут представлены «Русгидро» в IV квартале 2017 года. А пока с пропуском паводка у нас возникают проблемы», — сказала Наиля Мирхолова.

Напомним, последствия маловодья и экологическая ситуация на Волге беспокоит регионы страны. Данный вопрос был поднят в этом году на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным, который подчеркнул, что «проблема есть, и она требует особого внимания со стороны региональных, федеральных властей». «Это и судоходство. В некоторых местах — сейчас не знаю, как будет, — в прежние годы судно доходило до определённой точки, пассажиры высаживались, проезжали часть пути на автобусах, а потом опять садились на судно — потому что мелководье, и судно не проходит. Значит, надо чистить русло рек. Надо внимательно относиться к гидросооружениям, там есть проблемы действительно, сейчас не будем углубляться. Причём эти проблемы не решаются уже годами, если не сказать десятилетиями. И конечно, чистота воды в дельте Волги, где у нас осетры, много фауны прекрасной, совершенно необычной», — сказал, в частности, президент, подчеркнув, что дельта Волги, которая считается одной из самых больших в мире и сравнима с Миссисипи — «это отдельный мир, и, конечно, требует отдельного повышенного внимания», — сказал, в частности, президент Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. На протяжении более 30 лет проблемным остаётся вопрос подъёма уровня воды до 68-й отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.