Брюссель, 25 ноября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Жители Бельгии просят организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внести бельгийские пивоваренные традиции в список мирового наследия, сообщает 25 ноября Reuters.

Gellinger Хмель и пивные бочки

Граждане Бельгии считают, что уникальные пивоваренные традиции способствовали формированию единой идентичности в стране, где существует три официальных языка. Богатая история пивоварения и широкое разнообразие сортов пива выделяют Бельгию среди других стран мира, считают жители Бельгии.

Напомним, в Бельгии находятся около 200 пивоваренных заводов, которые производят 1 тыс. 500 сортов пива, согласно данным торговой ассоциации бельгийских пивоваров. История развития пивоварения представлена в 30 музеях по всей стране.

Заседание комитета ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества пройдет на следующей неделе в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, где будет принято решение относительно заявки, поступившей из Бельгии.