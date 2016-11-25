Ханты-Мансийск, 25 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Частые прорывы ржавых и отслуживших свой срок нефтяных и газовых трубопроводов — настоящее экологическое бедствие для Ханты-Мансийского автономного округа. Нефтегазодобывающие предприятия, работающие в Югре, стараются всячески обойти законодательные требования к безопасности топливно-энергетического комплекса и порой не соблюдают элементарные требования по эксплуатации. Об этих актуальных аспектах прокурорского надзора за соблюдением требований промышленной и экологической безопасности при эксплуатации трубопроводов в ХМАО сообщили в научно-практическом журнале «Прокурор» представители надзорных ведомств — прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин и природоохранный прокурор Югры Михаил Альшевский.

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Прокуроры напомнили, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа добывается порядка 50% общероссийской нефти. Общая протяженность нефтепроводов и водоводов, расположенных на территории автономного округа, превышает 150 тыс. км. Половина из них изношена. Прокурорские проверки показывают, что основным источником загрязнения природных объектов в Югре являются порывы нефтепроводов, эксплуатируемых нефтегазодобывающими предприятиями.

Ежегодно на трубопроводах, транспортирующих водонефтяную эмульсию, подтоварные воды, природный и нефтяной газ, происходит порядка 3 тысяч порывов, из них 98% случаев (2 885 в 2015 году) связаны с коррозией труб. Большинство объектов, на которых происходят порывы, находятся в эксплуатации свыше 10 лет, то есть их эксплуатация превышает сроки, установленные Правилами по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов (РД 39−132−94), утвержденные 30 декабря 1993 года Министерством топлива и энергетики РФ.

«На половину таких трубопроводов утрачена проектная и исполнительная документация, что указывает на отсутствие исходных сведений о техническом состоянии опасных производственных объектов», — пишут прокуроры. И отмечают, что почти все трубопроводы имеют положительные заключения экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ). Прокурорские проверки показывают, что большинство ЭПБ не отражает реальную картину состояния трубопроводной системы — в них не соответствуют действительности такие элементарные параметры, как диаметр трубы и толщина ее стенки.

«В целом при возникновении отказов, эксперты занимают позицию, согласно которой экспертиза дает лишь вероятностную оценку, а действующие методики не позволяют объективно оценить состояние трубопроводов», — поясняют прокуроры. Бороться с такими «экспертными организациями» трудно, так как на сегодняшний день отсутствует надлежащее нормативное регулирование вопросов эксплуатации трубопроводов и проведения соответствующих экспертиз. Остается лишь мера взыскания ущерба с юридических лиц, причиненного в результате аварий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В мае 2016 года природоохранная прокуратура округа сумела добиться взыскания ущерба в сумме 238 млн рублей, причиненного аварийным разливом нефти, допущенным при эксплуатации нефтепровода ООО «РН-Юганскнефтегаз». Было установлено, что на момент аварии, произошедшей в Нефтеюганском районе, трубопровод отработал нормативный срок службы: находился в эксплуатации более 17 лет. Несмотря на наличие положительной ЭПБ по определению остаточного срока службы трубопровода до 2017 года, на данном объекте уже происходило восемь порывов. Однако мер по предотвращению новых аварийных ситуаций должностными лицами предприятия принято не было. Более того, большая площадь нефтяного загрязнения стала следствием ненадлежащей организации работы по локализации места разлива нефти.

Прокуроры отмечают, что штрафные миллионы поступили в бюджет РФ, но могли бы быть затрачены штрафниками на экологическую безопасность — вложены в обеспечение надежности эксплуатации трубопроводов. К примеру, в ноябре 2015 года в Белоярском районе ХМАО-Югры на газопроводе ООО «Газпром трансгаз Югорск» произошел взрыв с возгоранием газа, повлекший разрушение участка магистрального трубопровода и уничтожение огнем прилегающего леса. Проверка показала, что газопровод эксплуатировался свыше 30 лет, основная часть его проектной и исполнительной документации юридическим лицом утрачена, а ЭПБ не проводилась. В итоге, ООО «Газпром трансгаз Югорск» оштрафовано на 200 тыс. рублей, нарушения устранены.

Ежегодно прокуратурой Югры выявляется свыше 100 фактов эксплуатации нефтесборных трубопроводов без соответствующих разрешений на строительство. Поскольку указанные объекты официально не введены в эксплуатацию, они не внесены в реестр опасных производственных объектов и являются безнадзорными со стороны государственных органов.

Так, в первом полугодии этого года по результатам проверки природоохранной прокуратурой соблюдения предприятиями ТЭК законодательства при строительстве и эксплуатации нефтегазодобывающих скважин, трубопроводов, линий электропередачи, выявлено 43 факта незаконного строительства и последующей эксплуатации нефтесборных трубопроводов. Среди нарушителей прокуратура назвала Компанию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», ООО «Соровск — нефть», ОАО «Славнефть-Мегион­нефтегаз», ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Канбайкал» и другие. Прокуратура направила иски в суды, нарушения устранены, а юридические лица были привлечены к административной ответственности.

«Для решения указанных проблем требуется не только внесение существенных изменений в действующее законодательство, но и высокая производственная культура специалистов эксплуатирующих организаций, реализация на предприятиях комплексной системы экологической и промышленной безопасности, включающей в себя периодическое обновление нефтепромысловых трубопроводных систем, а также внедрение новых технологий контроля, позволяющих не допустить аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией трубопроводов», — резюмируют прокуроры.