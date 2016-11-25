Москва, 25 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Сумма задержанных в РФ зарплат составляет показатель ниже 1% месячного фонда оплаты труда предприятий с долгом. Об этом 25 ноября на селекторном совещании по ситуации с задолженностью по заработной плате в регионах заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ekabu.ru Деньги

«Случаи задержки зарплат есть. В масштабах экономики цифра, может быть, не такая большая, меньше 4 млрд рублей, это ниже 1% месячного фонда оплаты труда предприятий, которые имеют задолженность. Но ориентироваться здесь на абсолютные цифры неправильно, потому что за каждым невыплаченным рублем стоят живые люди», — сказал Медведев.

По его словам, за ноябрь 2016 года денег не получили около 70 тысяч человек: «Такая ситуация недопустима, даже небольшая задержка не должна иметь никаких оправданий».

Медведев связал задержки выплат с плохой организацией управления собственными средствами. Он призвал найти дополнительные меры для решения проблемы задержек зарплат в регионах России.