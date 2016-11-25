Волгоград, 25 ноября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Волгограде ищут коммерческие организации, которые будут «кормить» детей в детских садах областного центра. Соответствующие конкурсы комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области уже объявил на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на размещенную конкурсную документацию.

avitalchn Ребенок обедает

Так, на питание дошколят Красноармейского района планируется направить 164,342 млн рублей. За аналогичные услуги для ДОУ Краснооктябрьского района начальная сумма контракта обозначена в размере 148,038 млн рублей, для Тракторозаводского — 140,562 млн рублей, для Дзержинского — 171,213 млн рублей. На питание в детских садах Советского района потратят 60,140 млн рублей, Кировского района — 89 946 млн рублей, Ворошиловского района — 87,670 млн рублей и Центрального района — 78,093 млн. В общей сложности передача питания в аутсорсинг обойдется в более чем 940 млн рублей.

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Оплата будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда из субсидии на выполнение муниципального задания по присмотру и уходу за детьми льготной и не льготной категорий, а также за счет родительской платы.

Конкурсной документацией предусмотрено, что поставлять питание в детсады города победитель конкурса должен начать уже с 9 января следующего года. Завтраки, обеды и ужины воспитанников ясельных групп будут обходиться в 118,79 рубля в сутки, а детей с трех до семи лет — 145,92 рубля. Для сравнения: в настоящее время стоимость питания дошколят в старших группах составляет 119 рублей.

В примерное меню старшего дошкольника на один день войдут икра кабачковая консервированная, макароны отварные с маслом, чай с сахаром или вареньем, бутерброд с маслом. На второй завтрак детям предложат печеные яблоки, на обед — щи, тушеную с овощами курицу, овощи, компот, хлеб. На полдник попотчуют молочным супом, печеными пирожками с морковью и стаканом молока.

Как сообщало ИА REGNUM, решение по передаче питания в детских садах Волгограда в аутсорсинг депутаты городской думы уже приняли, однако такое решение вызвало массу недовольств как у родителей дошколят, так и у работников пищеблоков детсадов.