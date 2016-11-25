Бишкек, 25 ноября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии нашли и вызволили из снежного плена две группы местных и иностранных охотников, застрявших в горах Нарынской области. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщило ИА «Кабар».

Simon Снег в горах

По имеющимся данным, до блокированных снегопадом киргизстанцев и иностранных граждан удалось добраться накануне вечером. «Спасатели вытащили из снежного заноса автомобили иностранных охотников. Они доставлены в село Ак-Муз. Среди спасенных пострадавших нет», — пишет ИА «КирТАГ».

ИА REGNUM напоминает, что 23 ноября 2016 года в горах Нарынской области Киргизии потерялись 14 киргизстанцев и 4 иностранца, выехавшие на охоту во время сильного снегопада.