Красногорск, 25 ноября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. С 2017 года в Московской области будут введены штрафы для автомобилистов за парковку на газонах. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала «360».

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«Наша задача — обеспечить необходимыми парковками, а затем строго карать, после того, как машина припаркована на тротуаре или на газоне», — заявил Воробьев.

Он также отметил, что после соответствующей работы с МВД, в области будет упрощена система видеофиксации для установления возможности по взиманияю штрафов на ее основе.

Напомним, в Москве штраф за парковку на газонах составляет 5 тысяч рублей. Юридические лица заплатят по 100 тысяч рублей за нарушение. Согласно КоАП, штрафовать нарушителей можно без протокола, на основе информации с камер наблюдения.

Отметим, что в Московской области есть административная возможность оштрафовать автовладельца за парковку на газоне. Сейчас функция контроля возложена на Госадмтехнадзор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сентября 2016 года в Московской области стартовала программа «Удобная парковка», которая предполагает создание парковочного пространства возле жилых домов и железнодорожных станций. Решить проблему с дефицитом автостоянок власти региона планируют к 2018 году.