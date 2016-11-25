Токио, 25 ноября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Японские инженеры планируют разработать самый мощный суперкомпьютер в мире, сообщает 25 ноября Reuters.

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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии инвестирует около $173 млн в разработку суперкомпьютера, производительность которого должна составить 130 квадриллионов вычислений в секунду или 130 Пфлопс.

Проект должен быть реализован уже в 2017 году. Власти Японии считают, что новый суперкомпьютер ускорит исследования, которые необходимы для развития и усовершенствования беспилотных автомобилей, робототехники и медицинских технологий.

Напомним, на данный момент самым мощным суперкомпьютером в мире является китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, его производительность составляет 93 Пфлопс.