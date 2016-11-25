Махачкала, 25 ноября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Около 27 млн рублей составляет задолженность по заработной плате в Дагестане. Задолженность образовалась перед 448 работниками. Большая часть из них работает в производственной сфере, где долги возникли из-за отсутствия у предприятий собственных средств, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

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Так, на Избербашском радиозаводе имени Плешакова задолженность превышает 19 млн рублей. Снизить ее планируют путем продажи акций предприятия. На трех сельхозпредприятиях республики, название которых власти не уточняют, насчитывается 8,1 млн рублей долгов по зарплате. ГУП «Республиканская газетно-журнальная типография» задолжала уволенным работникам 2,5 млн рублей. Чтобы погасить долги, до конца года пройдет аукцион по продаже движимого имущества организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре задолженность по зарплате в Дагестане составляла 62,8 млн рублей. Большая часть долгов была скрыта от органов госстатистики. Всего за первые шесть месяцев текущего года в сфере оплаты труда допущено семь тысяч нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 165 должностных лиц, возбуждено пять уголовных дел.

По состоянию на ноябрь общая сумма погашенных долгов по зарплате составила 100 млн рублей. По последним данным, средняя номинальная начисленная заработная плата в Дагестане находится на отметке 19,3 тысячи рублей.