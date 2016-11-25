Тверь, 25 ноября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Диктующие точки — это устройства для сбора и передачи данных о состоянии объектов водоснабжения и водоотведения и системы в целом. Как пояснили в ООО «Тверь Водоканал», эти устройства устанавливаются на насосных станциях всех типов и крайних точках водоводов и позволяют отслеживать давление в сети, таким образом можно определить место повреждения. По ним также осуществляется контроль электроснабжения объектов водоканала и проникновения на них.

ООО «Тверь Водоканал» «Росводоканал Тверь» продолжает реконструкцию системы диспетчеризации

Система диктующих точек существовала на предприятии и раньше. Сейчас устанавливается новое современное оборудование с более мощными антеннами, что гарантирует более качественную и быструю передачу данных. На сегодня установлены все необходимое оборудование, сейчас ведется настройка диктующих точек. На следующем этапе будет установлено новое программное обеспечение, которое позволит сводить все данные воедино и отображать их на компьютере центральной диспетчерской водоканала.

Параллельно аналогичная работа ведется на Тверецком водозаборе. Впоследствии между двумя диспетчерскими будет осуществляться высокоскоростной обмен данными, полученными с диктующих точек.

Работы ведутся в рамках масштабного проекта по автоматизации и диспетчеризации, который реализуется на предприятии с 2007 года. За это время выполнено строительство системы водомерных узлов на водоводах, полная реконструкция электрооборудования на насосной станции Тверецкого водозабора с установкой частотных преобразователей, замена насосов с преобразователями частоты на 35 водопроводных станциях и 35 насосов с GSM-информатором на канализационных станциях и многое другое.

В 2016 году будет полностью обновлена система диспетчеризации на Тверецком водозаборе и реконструирована система диктующих точек. Весь комплекс работ должен быть завершен в 2020 году.