Москва, 25 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Москве на разработку подсветки ансамбля Московского Кремля и его охранной зоны потратят 56 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике. Власти города объявили электронный аукцион, который запланирован на 12 декабря.

Алиса Агранат ИА REGNUM Спасская башня. Кремль

«В числе зданий по улице Волхонка и Колымажный переулок — ампирный особняк В. Глебовой и дом, где жил живописец В. Тропинин», — уточнили в департаменте.

Так, подсветку получат дома №6, №7/9, №9 стр.1, №11А, №11 стр. 6 на улице Волхонка и дом №4 в Колымажном переулке.

Напомним, в 2015 году в правительстве Москвы было принято решение демонтировать 14-й корпус Кремля, в котором размещалась администрация президента. Демонтаж корпуса завершили в апреле 2016 года.