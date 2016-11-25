Тамбов, 25 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2017 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, пока дефицит бюджета планируется в размере 1,3 млрд рублей. При этом сокращать дефицит планируют путем уменьшения расходов на депутатский корпус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Доходы тамбовского бюджета на 2017 год спланированы в размере 34,1 млрд рублей, а расходы — в размере 35,4 млрд. При этом документ еще может измениться: в ближайшее время пройдут общественные слушания, после которых депутаты начнут обсуждать распределение денег по статьям расходов. Однако, как заявил спикер парламента Евгений Матушкин, бюджет не потеряет своей социальной направленности. Сейчас на социальные нужды идут более 60% расходов. Например, на развитие спортивной и социальной сфер планируют выделить 1,8 млрд рублей, дорожный фонд пополнится 3,7 млрд рублей.

Депутаты уверены, что к 2018 году бюджет станет профицитным. Чтобы добиться этого, представители областной администрации предлагают оптимизировать затраты на работу администраций в городах и районах области. Кроме того, как сообщают СМИ, областной думе также придется затянуть пояса: затраты хотят сократить почти на 25%.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет на 2016 год был принят с дефицитом в 3,6 млрд рублей. Причем, тогда планируемые доходы и расходы были выше тех, что планируется на 2017 год: 35 млрд рублей и 38,7 млрд рублей, соответственно.