Каракас, 25 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Кризис венесуэльской экономики, похоже, не имеет дна. Ситуация не становится лучше и ухудшается день ото дня. «Все ждали дальнейшего ослабления валюты Венесуэлы, так называемого «сильного боливара», но никто и предположить не мог, что он будет падать так быстро. За последние несколько недель девальвация резко ускорилась из-за увеличения спроса на американский доллар. В этом месяце боливар подешевел на 45% и теперь в Каракасе за один доллар дают 2753 единицы местной валюты. По данным агентства Bloomberg, это самое глубокое падение в течение месяца за всю историю боливара», сообщает ProFinance Service.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Проблемы экономики в Венесуэле начались не вчера. И только ли с падением цен на нефть связаны эти проблемы? Согласно заявлению президента торгово-производственной ассоциации Венесуэлы Fedecamaras Франциско Мартинеса, в работе металлообрабатывающей отрасли страны задействовано сейчас 35% от совокупной установленной мощности. «Это является причиной того, почему на рынок не поступает эта продукция», — заявил г-н Мартинес. Отмечается ухудшение ситуации с производством бытовой техники, машин и механизмов, передает Metaltorg.ru.За последние 17 лет в Венесуэле было закрыто 68% всех металлообрабатывающих предприятий. Причина не только в непростых экономических условиях, но, прежде всего, в целенаправленной политике властей страны на вытеснение иностранного капитала. Без создания чего-либо равноценного взамен того.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начатые переговоры между оппозицией и властями пока не привели к консенсусу в отношении вопроса о досрочных выборах президента. Оппозиция настроена жестко, Николас Мадуро — тоже. И постоянно заявляет, что не намерен идти на поводу у оппозиции. И досрочно покидать свой пост не намерен. Как и объявлять референдум об импичменте.

Внутриполитический и экономический кризис в Венесуэле углубляется.