Канберра, 26 ноября, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Австралийский стартап Power Ledger был назван мировым лидером в развитии blockchain технологии, в основе которой лежит виртуальная валюта bitcoin, в энергетическом секторе. В Австралии эта технология способствует ускоренному переходу к децентрализации генерации. Об этом сегодня, 25 ноября, пишет портал RenewЕconomy.com.au со ссылкой на доклад Bloomberg New Energy Finance.

deavmi Blockchain

Издание отмечает, что виртуальная валюта bitcoin довольно активно используется сегодня на многих рынках, в том числе и для покупки электроэнергии. Технология работает таким образом: сначала она выявляет владельца источника энергии, потом управляет несколькими торговыми соглашениями между потребителями, которые покупают избытки солнечной электроэнергии непосредственно от изначального производителя. Все это без дополнительных затрат и торговой наценки.

В Австралии эта технология тестируется различным образом: для жилых домов, для розничных и оптовых продаж. По всей стране запущено три крупных пилотных проекта, еще один — в Новой Зеландии. Как заявила еще в августе председатель и соучредитель Power Ledger Джемма Грин, эта технология призвана максимально увеличить прибыль для производителей электроэнергии.

«Это победа для людей, которые могут позволить себе инвестировать в солнечные батареи. В то же время в выигрыше остаются и клиенты, которые не будут иметь прямого доступа к чистой, возобновляемой энергии. Для них эффективная «оптовая» стоимость. Выигрывает каждый», — считает Грин.

В докладе отмечается, что сейчас специалисты занимаются программным обеспечением blockchain техонологии, разрабатывают бизнес-модели, занимаются доказательством концепции и прочего. В то же время потенциал этой технологии, которая может быстро разрушить традиционную структуру энергетически рынком, не может быть проигнорирован. Авторы доклада прогнозируют, что в течение 2−10 лет blockchain технология станет очень популярной в мире, причем надолго. В докладе также отмечается, что секрет более быстрого успеха для blockchain стартапов заключается в совместной работе с операторами на энергетическом рынке, а не в конкуренции с ними.

Отмечается, что интерес к этой технологии проявляют также США, Япония и Бразилия. В некоторых регионах этих стран уже проводились тестирования технологии. Например, стартап успешно завершила предварительные испытания в одной из микрорайонов Бруклинска в апреле этого года, а на этой неделе получили поддержку инфраструктуры гиганта Siemens.

Справка:

Blockchain технология — это публичная база операций, которые проводятся в системе bitcoin. При помощи этой базы каждый пользователь может узнать, сколько bitcoin находилось по конкретному адресу в конкретный период. Эту технологию можно использовать при вероятности рисков при заключении той или иной сделки. Например, совершая сделку купли-продажи, каждый рискует, так как есть вероятность того, что продавец может не получить деньги, а покупатель — товар. Blockchain проверяет достоверность документов, товара, услуги или компании.

Преимущества данной технологии заключаются в том, что распределенный характер базы делает ее защищенной от хакерских атак и обеспечивает конфиденциальность данных. Сегодня blockchain используют в основном в таких криптовалютах как bitcoin и litecoin. В ряде стран систему применяют для фиксирования прав при покупке произведений искусства. Кроме гото, уже в 42 крупнейших мировых банков создали консорциум R3 и разрабатывают новое направление blockchain: технологию мобильных платежей и прочих финансовых потоков. Так, R3 уже проводит эксперименты по обмену bitcoin через всемирную сеть, без участия третьих лиц.