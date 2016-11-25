Рига, 25 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В Латвии цены на молоко и молочную продукцию поднялись почти на треть. Руководитель Центра развития сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе прогнозирует, что цены продолжат расти, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Как пояснила Гулбе, эта негативная для покупателей и радостная для фермеров тенденция связана с приходом новых игроков на молочный рынок. «С ноября цены на молочную продукцию стали очень ощутимо расти, на некоторые продукты — до 30%» — подтвердила Ингуна Гулбе. По словам специалиста, особенно сильно подорожание проявилось в ценах на масло и сыр, ведь для их производства требуется много литров молока, стоимость которого довольно резко возросла. «Если еще недавно закупочные цены на молоко были ниже 20 евроцентов, то сейчас они перемахнули за 30 евроцентов без НДС. То есть примерно на треть. А значит, чем больше молока нужно для производства продукта, тем больше он подорожает», — добавила руководитель Центра.

Также, по мнению Гулбе, закупочную цену на молоко, которая сегодня иногда доходит до 36 евроцентов, взвинтили новые крупные переработчики молока, которые пришли на рынок. Так, например, открыт новый молочный комбинат в Бауске, или крупный литовский комбинат «Вилкишки», производство на которых набирает обороты.

Как заявила специалист, у нее есть информация о существенном укрупнении молокоперерабатывающей отрасли в Польше, которая нуждается в качественном сырье, поэтому за продукцию местных крестьян, сегодня конкурируют сразу несколько стран. Гулбе добавила: «грустно, что конкуренция, которая обычно несет понижение цен, на этот раз сыграла против потребителей». В свою очередь, на вопрос, каких подорожаний другой сельхозпродукции следует ожидать в ближайшее время, Ингуна Гулбе ответить затруднилась: «По моим сведениям, пока только молочные».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 66% населения Латвии считают, что полезные для здоровья продукты питания слишком дороги, чтобы регулярно их покупать, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Rimi Latvia в сотрудничестве с центром исследований SKDS.

Стоит добавить, что риску бедности в Латвии подвержены 606 тысяч жителей, или 31% населения. Также он обратил внимание на то, что в Латвии одна из самых больших разниц между доходами состоятельной и беднейшей части общества, а 70%, или 322 000 латвийских пенсионеров получают пенсии не более 300 евро в месяц. Он добавил, что бедности также подвержены малоквалифицированные работники, получающие минимальную зарплату, а самый высокий риск бедности — в Латгалии (Восточный регион).