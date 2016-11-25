Москва, 25 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. 89-летний авиаконструктор Иван Микоян, ставший одним из создателей истребителя МиГ-29, скончался в Москве. Об этом сообщают в пятницу, 25 ноября, Вести.Ru.

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Причины смерти пожилого человека пока не сообщаются.

Отмечается, что Микоян всю жизнь проработал в конструкторском бюро (КБ), которое основал его дядя Артем Микоян. В КБ мужчина трудился ведущим инженером, заместителем главного конструктора.

«За проект многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29 Иван Микоян дважды становился лауреатом Госпремии СССР и оставался советником Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» до конца жизни», — говорится в сообщении.