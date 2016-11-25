Новосибирск, 25 ноября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Новосибирском метро сегодня утро, 25 ноября, полицейским пришлось спасать 42-летнего горожанина, который свалился в тоннель на рельсы. Инцидент произошел на станции «Площадь Маркса». Слабовидящий мужчина хотел зайти в последний вагон поезда метро, но шагнул в сторону и упал прямо на рельсы. Как сообщили ИА REGNUM в управлении МВД России по Новосибирской области, к счастью, мужчину заметили полицейские, дежурившие на станции. Участок был обесточен. После чего мужчину подняли наверх. Новосибирец не пострадал, но оказался дезориентирован. Его осмотрели медики, от госпитализации он отказался. Движение поездов было восстановлено спустя несколько минут.

Vk.com/incident_nsk В Новосибирске слабовидящий мужчина шагнул в последний вагон поезда метро, но промахнулся и свалился на рельсы

Стоит отметить, что в новосибирском метрополитене после того, как в 2013 году один из слабовидящих упал и получил травму, их стали провожать и садить в поезд, а на нужной станции встречать и провожать до выхода. Но, по неизвестной причине, сегодня мужчина не стал пользоваться услугой метрополитена по сопровождению.