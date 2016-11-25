Москва, 25 ноября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Повар одного из столичных кафе попал в больницу с тяжелым ранением. Мужчина попытался пошутить над своим коллегой, державшим в руках нож, передает 25 ноября ТВЦ.

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Инцидент произошел в мясном цехе кафе на Пресненской набережной. 28-летний повар, уроженец Таджикистана, решил пошутить над своим коллегой. Он подошел к нему сзади и громко крикнул на ухо, однако тот резко повернулся и ранил шутника ножом.

Пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости отправили в больницу, где поместили в операционный блок. Ранившего его коллегу, 29-летнего уроженца Киргизии, доставили в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.