Пермь, 25 ноября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В Мотовилихинском районе Перми 25 ноября сгорела два металлических ангара площадью 1000 квадратных метров. На одном из объектов размещалось производство пластиковой арматуры. Есть жертвы: погибло два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

59.mchs.gov.ru Крупный пожар в Перми

Останки двух человек были обнаружены в ходе разбора завалов. «По прибытию на место первых подразделений пожарной охраны уже через 7 минут, внутри ангаров было открытое горение, поэтому проникнуть внутрь с целью проверки помещений на наличие людей не представлялось возможным», — отметил врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю (по государственной противопожарной службе) Денис Поздеев.

Сообщение о пожаре на территории производственной площадки по улице Кирпичный завод, 15 поступило 25 ноября около 07:00 местного времени (05:00 мск). В 14:00 основные силы и средства пермского пожарно-спасательного гарнизона завершили работу по ликвидации пожара и вернулись в места дислокации.

По данным ГУ МЧС по пермскому краю, на месте работало около 30 единиц техники и 60 человек личного состава. В настоящее время устанавливается причина пожара.