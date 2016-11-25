Ярославль, 25 ноября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. За три недели работы платных парковочных пространств городу удалось получить лишь 40 тысяч рублей, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля.

Платная парковка в Ярославле

Платные парковки начали функционировать в конце октября 2016 года. Пока в Ярославле их две — на Красной площади и на площади Богоявления. Стоимость одного часа парковки составляет 30 рублей, первые 30 минут — бесплатные.

По словам начальника отдела МКУ «Контрольная служба мэрии» Игоря Иродова, на площади Богоявления за это время прошло порядка 4 тысяч парковочных сессий, а на Красной площади — около 1 тысячи. Но больше половины сессий были бесплатными, поскольку ярославцы укладывались в полчаса. В результате доход от деятельности парковок составил 40 тысяч рублей, и эти цифры далеки от плановых.

«Когда шла работа над проектом организации платного парковочного пространства в Ярославле, нас упрекали в том, что бесплатный период слишком маленький. Но практика показала, что за 30 минут люди вполне успевают сделать все свои дела. Конечно, мы пока не вышли на плановые показатели, но ведь парковки работают в тестовом режиме. Кроме того, бывают и технические сложности — кто карточку не туда вставит, у кого купюру зажует, разменные деньги закончатся и терминал перезагружается. Но мы налаживаем работу, и автомобилисты тоже привыкают, уже расплачиваются безналичным образом. Так что не стоит судить о работе платных парковок по наличию пустых мест — это все-таки не стоянки. Кроме того, здесь важна и организация взаимодействия с ГИБДД по отслеживанию парковки в неустановленных местах и наложением штрафа на виновных», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Иродов.

Члены постоянной комиссии муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью потребовали от мэрии предоставить информацию о первых результатах работы парковок к заседанию муниципалитета в начале декабря. При этом депутаты ждут информации о расходах на текущее содержание объектов: обслуживание автоматизированной системы, расходы на электроэнергию, интернет обеспечение, банковское обслуживание.

Кроме того, депутаты обратили внимание на необходимость создания условий для бесплатной парковки автомобилей в центральных частях города, а также на грамотное администрирование штрафов за парковку машин в незаконных местах.