Москва, 25 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Перед российским руководством стоит задача создания набора долгосрочных механизмов, который задаст новые стандартны совместной работы в области экологии и развития экспорта. Об этом 25 ноября в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Поговорим о мерах по развитию несырьевого экспорта и улучшению экологической ситуации в стране. Перед нами стоит задача создать целостный набор долгосрочных механизмов и инструментов, который, по сути, задаст новые рамки совместной работы бизнеса, государства, общественных организаций в области экологии и развития экспорта», — сказал Путин.

По его словам, «все меры по этим направлениям должны носить исключительно прикладной характер и принять их нужно как можно быстрее, без, так называемой, раскачки».