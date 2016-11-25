Калуга, 25 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Г.К.Жукова состоялась сегодня, 25 ноября в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в конференции, которая прошла в калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского, приняли участие краеведы и историки из Москвы, Калужской, Орловской, Смоленской областей, депутат Государственной думы Геннадий Скляр, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, представители ветеранских и общественных организаций, а также студенты калужских вузов, преподаватели истории школ и учащиеся кадетских классов региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Научная конференция в Калуге, посвященная 120-летию Г.К. Жукова

Собравшиеся обсудили исторические факты из жизни великого полководца, роль личности Георгия Жукова в истории Отечества. Видеоприветствие участникам конференции направила дочь маршала Эра Георгиевна Жукова.

Обращаясь к участникам встречи, депутат Госдумы Геннадий Скляр отметил, что в наше непростое время особенно важно хранить историческую память. «Мы помним: когда хотели разрушить наше государство, то били по исторической памяти, по символам, по тем выдающимся личностям, которые нашу страну укрепляли. Поэтому важно не давать на растерзание ни наши символы, ни память онаших выдающихся людях. В этом — одна из главных задач сегодняшней конференции», — подчеркнул Геннадий Скляр.

Организаторами научной конференции выступили правительство Калужской области и областной организационный комитет «Победа».

Напомним, Георгий Константинович Жуков родился 19 ноября (1 декабря по новому стилю) 1896 года в деревне Стрелковка Угодско-Заводской волости Малоярославецкого уезда Калужской губернии (сейчас — Жуковский район Калужской области). Службу в русской армии Георгий Жуков начал в 1915 году. Он участвовал в Первой мировой войне, дослужился до унтер-офицера, награжден двумя Георгиевскими крестами. В Гражданскую войну Георгий Жуков добровольно вступил в Красную Армию. В ходе Великой Отечественной войны он последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего. В послевоенное время Жуков возглавил Сухопутные войска, командовал Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти И.В.Сталина стал первым заместителем министраобороны СССР, а с 1955 по 1957 годы — министром обороны СССР.

Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», других советских и иностранных орденов и медалей. В народе Жукова назвали «маршалом Победы».

Памятники и бронзовые бюсты великому советскому полководцу установлены во многих городах бывшего СССР. На родине маршала его имя носит город Жуков в Калужской области.