Минск, 25 ноября, 2016, 13:39 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко

Официальный Минск заинтересован в переработке азербайджанской нефти в контексте диверсификации импорта энергоресурсов и заинтересован в реализации проекта Транскаспийского международного транспортного коридора. Об этом заявил Александр Лукашенко в опубликованном сегодня, 25 ноября пресс-службой президента Белоруссии интервью азербайджанскому информагентству «Trend».

"Азербайджан является одним из важных и надёжных политических и экономических партнёров Республики Беларусь. Наши двусторонние отношения проверены временем и выведены на уровень стратегического сотрудничества, в основе которого — открытость, доверие, дружба и взаимовыручка. Мы прекрасно помним, как руководство Азербайджана весьма своевременно подставило нам дружеское плечо, когда Белоруссия оказалась в непростой ситуации», — сообщил Лукашенко.

Комментируя возобновление поставок азербайджанской нефти на белорусские НПЗ осенью 2016 года, Лукашенко сказал: «Это одно из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия, в том числе в контексте диверсификации источников энергоресурсов для Белоруссии. В данной области мы уже имеем положительный опыт совместной работы. Наша республика ещë со времëн СССР обладает развитым нефтехимическим комплексом. Эти предприятия характеризуются высоким технологическим уровнем, глубиной переработки нефти и качеством нефтепродуктов, соответствующим мировым стандартам. На внешних рынках реализуется свыше 70 процентов продукции белорусской нефтехимии. Поэтому переработка азербайджанской нефти на наших заводах представляет для нас большой интерес. Организовав эту работу, мы получим возможность значительно расширить взаимодействие в химической отрасли. В частности, это могут быть и взаимные поставки сырья, и налаживание тесной кооперации между химическими предприятиями Белоруссии и Азербайджана».

Лукашенко отметил, что «включение Белоруссии в число составных звеньев Транскаспийского транспортного маршрута было бы логичным». Он также сообщил о других направлениях двустороннего сотрудничества. По словам Лукашенко, в белорусско-азербайджанской торговле участвуют более 270 предприятий. В январе — июне 2016 года объëм азербайджанских инвестиций превысил $4 млн, демонстрируя динамику роста уже после того, как был создан ЕАЭС.

«Расширяется взаимодействие в сферах производственной кооперации и услуг. Особенно приятно констатировать активизацию двустороннего сотрудничества в инвестиционной области. Азербайджанский бизнес приходит к нам с проектами по созданию логистических и деловых центров, объектов гостиничного бизнеса и общественного питания, инфраструктуры. Большой интерес у инвесторов вызывают такие сферы, как строительство, пищевая промышленность, машиностроение, транспорт, туризм, банковские и страховые услуги».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Минске побывала большая делегация Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальный Минск возлагает большие надежды на сотрудничество с Анкарой и Азербайджаном, являющимся одним из ближайших партнёров Анкары. На 28−29 ноября запланированы переговоры в Баку президента Азербайджана Ильхама Алиева с Александром Лукашенко. До этого, 22 ноября Лукашенко провёл переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, обсудив «нефтяной вопрос».

Ранее, 10 ноября в Минске на заседании межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества зампред Кабинета министров Украины — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что белорусские НПЗ могут занять переработкой нефти, поставляемой украинскими компаниями по давальческим схемам.

До этого, 7 октября Александр Лукашенко заявил о переговорах с Ираном в нефтяной сфере, отметив возможность переработки иранской нефти в Белоруссии. Также в октябре одесский порт разгрузил танкер с нефтью из Азербайджана, которая в конце месяца железнодорожным транспортом была доставлена в Мозырь для переработки на местном НПЗ. До этого, в 2010—2011 годах через одесский порт осуществлялась перевалка азербайджанской и венесуэльской нефти в Белоруссию, однако затем поставки были прекращены по инициативе официального Минска, заявлявшего, что проекты были «выгодными».

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