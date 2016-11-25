Черкесск, 25 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Права на получение бесплатных учебников нарушены у большой категории учащихся в Карачаево-Черкесии. До сих пор, вопреки закону о бесплатном предоставлении учебных пособий для всех категорий школьников, родителям приходится тратить немалые деньги на покупку книг.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Так, если для учащихся 8 и 9 классов Минобр республики в текущем учебном году приобрел полностью федеральный комплект учебников в количестве 67 600 штук, то ученики 10 — 11 классов вынуждены были покупать учебники за счет родителей, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, оказались не полностью обеспечены книгами учащиеся 1 — 8 классов, так как учебники для них были закуплены в прошлом году, а в текущем увеличилось их количество. А в открывшейся в Черкесске новой гимназии №19 бесплатные учебники достались только первым классам.

В большинстве случаев на книги для школьников денежные средства выделяются из республиканского бюджета. А муниципальные власти в некоторых районах даже не заложили в бюджет расходы на приобретение книг или предусмотрели на это недостаточные суммы.

Так, в Малокарачаевском районе из муниципального бюджета в 2016 году для покупки учебников выделено более 2,566 млн рублей, а в Зеленчукском районе запланировано из муниципального бюджета предоставить три миллиона рублей, но денежные средства выделены не были. Также не предусмотрено финансирование на покупку учебных пособий в бюджетах других муниципальных районов и городских образований.

По итогам проверки прокуратуры, в администрации городов Черкесск и Карачаевск, а также Малокарачаевского, Адыге-Хабльского и Усть-Джегутинского районов внесены представления, в которых изложено требование о выделении денежных средств на приобретение учебников для всех без исключения учащихся. В настоящее время документ находится на исполнении.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии обеспечены бесплатными учебниками ученики 1−6 классов

Учеников 1−6 классов Карачаево-Черкесии обеспечат бесплатными учебниками

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году из республиканского бюджета было выделено около 30 млн рублей на приобретение бесплатных учебных пособий. Примерно такая же сумма была выделена годом раньше — 29 млн рублей. Министерством образования Карачаево-Черкесии бело решено покупать учебные пособия централизованно, так как выяснилось, что средства, выделяемые на книги напрямую школам директорами учебных заведений направлялись на более важные, как они считали, цели.