Ярославль, 25 ноября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Определились дата и место старта экспедиции Федора Конюхова на воздушном шаре — это середина января 2017 года, аэродром Южный в Рыбинске Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Администрации города.

Pixabay.com Воздушный шар

Конюхов планирует полетом из Рыбинска побить мировой рекорд, установленный японскими воздухоплавателями 20 лет назад в Канаде.

«Задача Федора и второго пилота — вице-президента Федерации воздухоплавания России Ивана Меняйло продержаться в воздухе более 50 часов, поверьте, это непросто. За 20 лет делалось множество попыток разными спортсменами, но ни одна не удалась. Надеемся, Рыбинск принесет нам удачу», — рассказал сын прославленного путешественника и одновременно менеджер этого проекта Оскар Конюхов.

Аэростат, с объемом шара в 10 кубических метров, сконструирован в России. Корзина для пилотов 2×1 метра, сделанная из алюминиевых трубок и обтянутая тканью.

Рыбинск будет помогать не только стартовой площадкой. В городе помогут со снегоходами сопровождения, газовыми баллонами, в организации шоу.

«Нас пригласил глава Рыбинска Денис Добряков, он участвовал с нами в опытных полетах и очень заинтересовался возможным сотрудничеством. На заводе «Вымпел» будет строиться яхта для кругосветного путешествия Федора. С этого, собственно, началось наше сотрудничество. Но это долгий процесс, а шар у нас уже готов», — поделился деталями Оскар Конюхов.

Старт намечен на середину января 2017 года, а точная дата будет зависеть от метеоусловий: рассвет, мороз, чистое небо и полная луна.