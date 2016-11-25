Москва, 25 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин 25 ноября встретится с голливудским актером Стивеном Сигалом, который в начале ноября получил российское гражданство. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Сегодня (25 ноября) ещё запланирован у президента ряд рабочих встреч, — сообщил представитель Кремля. — Зайдет к нему сегодня Стивен Сигал и получит свой российский паспорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство актера Стивена Сигала.

В документе отмечалось: «Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США».

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