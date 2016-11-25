Ярославль, 25 ноября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Институт биологии внутренних вод Российской Академии наук в поселке Борок Ярославской области отмечает 60-летний юбилей. Это единственный наукоград в регионе уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Wikipedia.org

23 ноября в Борке состоялась торжественная конференция сотрудников института, приуроченная к праздничной дате. Юбиляров поздравляли представители научного сообщества России и зарубежья, Верхне-Волжского бассейнового водного управления, ФУГ «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ», ФГУ «Управление эксплуатации Угличского водохранилища», профильные департаменты Ярославской области и депутаты регионального парламента. Все гости высказали приветственные слова и поздравления в адрес института.

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина является структурным звеном Российской Академии наук. Материалы систематических многолетних наблюдений, которые ведутся на Рыбинском водохранилище с 50-х годов прошлого века, не имеют аналогов в мировой гидробиологической практике. В ИБВВ созданы редчайшие коллекции живых культур планктонных водорослей, водных беспозвоночных, бесцветных жгутиконосцев и карповых рыб. Всё это используется в фундаментальных исследованиях российскими и зарубежными учёными.

В институте разработан и внедрён в практику целый ряд новых методов исследования, подтверждённых авторскими свидетельствами. Они позволяют проводить объективную экспертизу состояния водных объектов и улучшать экологическую ситуацию в водоёмах. Кроме того, помимо фундаментальных исследований в институте разрабатывается ряд проектов, предназначенных для внедрения в практику народного хозяйства.

Сегодня Институт Биологии внутренних вод Российской Академии наук — крупнейший научно-методический центр России, обладающий большим научным потенциалом. А поселок Борок является единственным в регионе мининаукоградом.

Между тем, мировая известность никак не влияет на решение бытовых проблем сотрудников института.

«Финансирует наукоград Федеральное агентство научных организаций. В последние годы с этим есть определенные проблемы. В частности, инфраструктура поселка передается на баланс района — ФАНО уже отказалось от жилфонда, детского сада, школы — все это поступило в районную собственность. Идет передача коммуникаций ЖКХ. Также на сегодняшний день актуален вопрос дальнейшего существования ведомственной больницы института. ФАНО пока не приняло решения о передаче ее на региональный уровень, а департамент здравоохранения, со своей стороны, вопрос не форсирует. Сейчас больница работает в вялотекущем режиме, существуя на средства ОМС и того минимального финансирования, которое пока выделяет ФАНО. Между тем, в ней обслуживаются не только жители наукограда, но и окрестных населенных пунктов», — пояснил корреспонденту депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков.