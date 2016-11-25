Москва, 25 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Москве открыты для посещения 187 катков с искусственным льдом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, когда осматривал каток с искусственным покрытием в районе Братеево, передает 25 ноября ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

Собянин отметил, что катки с таким покрытием есть в каждом районе столицы, включая крупные парки. Готов к открытию каток на ВДНХ, уже работает каток в парке Горького.

«И по сути дела за последние годы благодаря тому, что создана такая система катков, катание на льду стало опять в Москве модным. Помимо этого, будут работать и катки с обычным льдом — их около 1,5 тысяч», — сказал Собянин.

Градоначальник поздравил москвичей с началом зимнего сезона. Он добавил, что обычные катки будут открываться по мере готовности. Также в городе будут работать ледяные детские горки и лыжня.