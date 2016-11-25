Ярославль, 25 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Ярославская область может стать площадкой для реализации пилотного проекта по повышению качества и доступности медицинской помощи за счет новых современных технологий. Такие намерения высказало Министерство здравоохранения РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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24 ноября Ярославль посетила рабочая группа министерства под руководством заместителя министра Татьяны Яковлевой. Основная цель визита — оценить качество оказания медицинской помощи в области и проанализировать перспективы реализации пилотного проекта в этой сфере.

В региональном центре замминистра побывала в нескольких медучреждениях, в том числе в детской поликлинике № 5, где пообщалась с врачами и посетителями.

«Очень понравилась детская поликлиника, там все мамочки хвалят педиатров. Людей волнуют ожидание в очередях, поиск талончика. Эти вопросы мы сегодня обсуждаем с медицинскими работниками. Есть проблемы, но положительного очень много. Детская смертность в Ярославской области на европейском уровне. Положительный результат необходимо не только удержать, но и работать над снижением смертности и дальше», — отметила Татьяна Яковлева в беседе с журналистами.

Между тем, ранее качество медицинских услуг оценила Общественная палата Ярославской области. По данным проведенного анкетирования, жители Ярославской области испытывают сложности с записью на прием к врачам-специалистам. Также выявлены факты превышения рекомендуемых сроков по диагностике, ожиданию госпитализации, приема врача, времени пребывания в приемном покое. Однако, как констатировала Общественная палата, в целом жители региона довольны качеством оказываемой медпомощи и она является доступной для населения.