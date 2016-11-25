Омск, 25 ноября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Скриншот с группы «Омск ВК». vk.com Объявление в Рябиновке

Сюрпризы погоды

Синоптики сделали вывод, что погода в Омской области не перестает удивлять жителей региона.

Вторая декада ноября в Омской области характеризовалась аномально холодной погодой. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, среднедекадная температура воздуха в большинстве районов области составила −22…−26°С, что на 15−18°С ниже нормы.

«По многолетним данным такая холодная вторая декада ноября в Омске, Полтавке, Черлаке и Русской Поляне отмечается впервые, в Таре один раз в 53 года. А в Омске 19 ноября был перекрыт абсолютный суточный минимум температуры воздуха за период наблюдений, который составил — 33.3°, предыдущий в этот день был в 1941 году — 32.3°», — говорится в сообщении синоптиков.

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Количество осадков за декаду составило лишь 20−70% от нормы. Минимальное количество осадков (1 мм) отмечено в Крутинке, Любино, Исилькуле и Москаленках. При этом средняя по области высота снежного покрова все же оказалась на 6 см больше средней многолетней. В южных районах, где размещены основные посевы озимых культур, она составляет 12−14 см (больше нормы на 4−10 см). По данным Обь-Иртышского УГМС, продолжительные сильные морозы при невысоком снежном покрове могли оказать губительное влияние на перезимовку растений.

После аномально холодной погоды в Омскую область пришло потепление. В ближайшие дни температура воздуха местами может быть близкой к нулю. Ожидаются снег, мокрый снег, при усилении ветра метель, гололедные явления.

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Дед Мороз

Жителей омской Рябиновки пытаются пугать Дедом Морозом.

В сообществе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о необычном объявлении, размещенном в одном из домов нового омского микрорайона.

«Жители Рябиновки! Чтобы Новый год сложился удачно очень рекомендую оплатить долги. Житель торопись! Пока за посох не взялся. Дед Мороз», — говорится в объявлении (пунктуация и орфография автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

Автор поста назвал его «Креатив от управляющей компании Рябиновки». Но не менее примечательны и комментарии. «Дед мороз настолько зол, что ни одной запятой не поставил», — пошутила одна из подписчиц группы.

Добавим, новый микрорайон Рябиновка расположен в Кировском административном округе, в поселке «Солнечный».

Грипп пока не пришел

В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что показатель заболеваемости ОРВИ по области ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 22,17%. Зафиксирован рост показателя заболеваемости ОРВИ за 46-ю неделю на 5,64% по сравнению с предыдущей неделей.

По данным лабораторного мониторинга, вирусы гриппа на территории региона пока не циркулируют.

К 21 ноября текущего года в Омской области против гриппа привито 756 992 человека. Это 38,3% населения области.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году в регион, по данным Роспотребнадзора, могут прийти несколько разновидностей гриппа: А (H1N1) (известен как свиной или калифорнийский), А (H3N2) (гонконгский), а также В (Брисбен). Все эти три штамма вошли в вакцину против гриппа этого года.