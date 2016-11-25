Москва, 25 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Вложения населения в облигации федерального займа (ОФЗ) помогут повысить доходность сбережений, которую не всегда могут обеспечить банковские депозиты. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя намерения Минфина выпустить ОФЗ для населения с номиналом 1000 рублей при участии Сбербанка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Это интересное предложение для населения, с учетом того, что ставки по депозитам достаточно сильно снизились, а по ОФЗ доходность превышает доходность ставок по депозитам, для государства такая мера поможет не наращивать внешний долг, ему появляется альтернатива — внутренний долг», — говорит эксперт.

По его мнению, ОФЗ являются достаточно привлекательной опцией. «У большинства населения достаточно крупные средства находятся на депозитах — это около 23 трлн рублей, средства населения могут стать важным источником привлечения средств в госдолг», — подчеркнул Суверов. По его мнению, большая часть средства из депозитов может быть переложена в ОФЗ.

При этом такая ситуация «может создать конкуренцию депозитам, поэтому сроки по этим финансовым инструментам должны различаться», считает эксперт. «Правительство, скорее всего, может сделать более длинными по срокам выпуски ОФЗ по сравнению со сроками депозитов, чтобы не создавать им сильную конкуренцию», — предположил аналитик.

Для населения ОФЗ могут стать долгосрочным источником инвестиций, потому что «по ним можно фиксировать относительно высокий купонный доход», полагает Суверов.

При этом он предупредил о рисках вложений в ОФЗ. «Риски существуют — у нас дефицит бюджета, есть макроэкономические риски, связанные с дефицитом бюджета, который, скорее всего, сохранится в ближайший год. Если будут длинные ОФЗ, то цена волатильна, если понадобятся срочные деньги, то цена может скорректироваться — поэтому риски волатильности цены точно есть», — объяснил эксперт.

Решение о выпуске ОФЗ является «адекватным» в данной ситуации, отмечает Суверов. «Оно даст возможность повысить доходность сбережений», — уверен аналитик.

Ранее замглавы Минфина Сергей Сторчак сообщил, что Минфин проводит основную работу по подготовке выпуска ОФЗ для населения со Сбербанком. По его словам, процесс вывода бумаг на рынок будет зависеть от услуг, которые банк предложит. По словам зампреда правления Сбербанка Беллы Златкис, номинал облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения может составить 1000 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что Минфин рассчитывает привлечь с помощью ОФЗ около 20 млрд рублей.