Буэнос-Айрес, 25 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Итогом переговоров представителей аргентинского правительства, парламента и различных общественных организаций стал проект соглашения об объявлении в стране Закона о чрезвычайном социальном положении. Ожидается, что за эту инициативу, реализации которой требует группа общественных организаций в течение уже нескольких месяцев, проголосуют 6 декабря в нижней палате, а затем она должна быть утверждена в Сенате, пишет Prensa Latina.

TharonXX Маурисио Макри

Отметим, что в стране продолжаются демонстрации и марши протеста против экономической и социальной политики властей страны. Все это происходит на фоне высокой инфляции, увеличения цен на основные услуги и реализации плана «экономической перестройки», в результате которого тысячи людей лишились работы. Как ранее сообщало La Radio del Sur, после прихода к власти Маурисио Макри было уволено более 200 тысяч человек.

Напомним, что почти год назад, 22 ноября 2015 года, во втором туре президентских выборов победу одержал либерал Маурисио Макри. Он получил 51,4% голосов. А 10 декабря 2015 года вступил в должность президента Аргентины.