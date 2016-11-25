Тольятти, Самарская область, 25 ноября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В украинских СМИ появилась информация, что российских автопроизводитель, компания «АвтоВАЗ», приостановил поставки автомобилей Lada украинским дилерам. «Сейчас на складах остались лишь «Нивы». Старые запасы машин закончились. А новых партий россияне пока не обещают, говорят в автосалонах», — пишет издание autonews.com.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Однако в самом АвтоВАЗе эту информацию опровергли. По официальному заявлению пресс-службы компании, поставки на Украину продолжаются в прежних объёмах. На вопрос корреспондента ИА REGNUM, в каком количестве поставляются автомобили, был получен ответ: «Согласованных. Мы их (ред. объёмы) не раскрываем».

Автомобили Lada являются одними из самых дешёвых машин на украинском рынке. Однако за последние четыре года доля продаж автомобилей Lada на Украине сократилась в пять раз. На сегодня автомобили российской марки не входят даже в Топ-10 моделей на рынке Украины.

Лидером этого рейтинга среди марок является японская Toyota. Второе место занимает французский бренд Renault. Замыкает тройку немецкий Volkswagen.

Самым продаваемыми моделями на рынке Украины являются машины Geely Emgrand EC7, Renault Logan и KIA Sportage (данные «Автостат»). Общий объём продаж автомобилей на территории Украины в октябре 2016 года составил чуть более 6 тысяч машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине планируют наладить собственное автопроизводство. Запорожский автозавод рассматривает возможность запуска в серийное производство кроссовера на базе китайского паркетника Chery Tiggo 3X.