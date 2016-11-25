Чебоксары, 25 ноября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. К новому году дорогие машины закупают не только чиновники, но и государственные предприятия. Информацию о закупке белого кроссовера разместило госпредприятие «Биологические очистные сооружения», заявив, что иномарка нужна для «перевозки и встречи высокопоставленных гостей, руководства предприятия и мелкогабаритных грузов». Следом появился автомобильный тендер на 1 млн рублей, размещённый администрацией Шемуршинского района: затраты на покупку машины составляют ориентировочно 2,3% от собственных средств муниципального бюджета. Соответствующие заявки размещены на Ростендере, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ИА REGNUM Старое здание Дома правительства Чувашии

Машина цвета «металлика»

23 ноября администрация Шемуршинского района разместила информацию о закупе машина стоимостью 1 млн рублей. Легковой автомобиль цвета «металлик» будет приобретен «для нужд администрации» за счёт бюджетных средств. В числе обязательных требований — наличие кондиционера, аудиосистемы с сенсорным дисплеем с 6 динамиками, прикуриватель и розетка 12 вольт на панели приборов, петли для крепления груза в багажнике, рейлинги на крыше, коврик в багажное отделение, домкрат, баллонный ключ, функция «Вежливый свет» для передних и задних плафонов верхнего освещения.

Отметим, в 2015 году собственные доходы консолидированного бюджета Шемуршинского района составили 42,45 млн рублей, что на 5,1 млн рублей (или на 10,8%) меньше по сравнению с 2014 годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне нового года дорогим подарком решили себя побаловать канашские чиновники. Администрация Канаша заявила о покупке легковой машины за 1,5 млн рублей. Тендер разместил отдел культуры по делам национальностей и архивного дела. Новая машина предназначена для бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба». Заявленная начальная цена — 1,48 млн рублей. Канашские чиновники среди обязательных требований заявили цвет машины — «белый перламутр». Правда, затем требование к цвету странным образом поменялось на «чёрный».

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Кроссовер для «гостей, руководства предприятия»

В ноябре извещение о закупке дорогого кроссовера опубликовало республиканское государственное унитарное предприятие «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии. На предприятии решили, что для полноценной работы им не хватает белой иномарки Hyundai Santa Fe с чёрным цветом салона за 2,129 млн рублей, включив в сумму расходы по доставке машины. При этом в строке о назначении и цели закупки заявляется, что иномарка нужна для «перевозки и встречи высокопоставленных гостей, руководства предприятия и мелкогабаритных грузов». Закупка финансируется за счёт собственных средств предприятия.

Согласно заявленным характеристикам транспортного средства, это должен быть белый кроссовер 2016 года выпуска с исполнением двигателя не менее Euro 5 и автоматической коробкой передач. В комплектацию должны, в частности, входить: круиз-контроль, датчики дождя и света, передние датчики парковки, система мониторинга слепых зон, теплозащитные стекла, подогрев руля, блок управления магнитолой на руле, системы помощи при старте в гору и спуска с горы, складывающаяся спинка сидений, рейлинги на крыше, выбор режима движения (эко, обычный или спорт), система помощи при экстренном торможении, двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха, дефлекторы обдува пассажиров, электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях, глубокая тонировка задних стёкол, маршрутный компьютер, мультимедийная система MyDean, панель приборов с цветным TFT-дисплеем, защита порогов от загрязнения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из бюджета Чувашии вложено несколько миллиардов рублей на реконструкцию БОС. В октябре 2016 года на совещании со строителями премьер Чувашии Иван Моторин сообщил, что при строительстве третьей очереди Биологических очистных сооружений было запроектировано «избыточное оборудование», что повлекло «увеличенные издержек для работы проекта». «Элементарно можно было принять решение на этапе проектирования о поступлении стоков самотёком или за счёт насосного оборудования. Сегодня, если вы побываете на объекте, вы увидите, что насосное оборудование смонтировано, стоит, то есть закуплено предыдущим подрядчиком, но оно не используется. Это опять же десятки миллионов рублей неэффективно использованных средств. Фактически сегодня, условно говоря, эксплуатирующая организация не знает, для чего это и как будет использовано», — заявил, в частности, премьер.

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Кто больше?

Напомним, в прошлом году разразился скандал в связи с закупкой ОАО «Чувашхлебопродукт» (предприятие со 100% государственным участием) семиместного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado lc более чем за 3 млн рублей. При этом ранее предприятие обзавелось иномаркой Toyota Camry за 1,36 млн рублей. На запрос руководителя проекта «За честные закупки» Владислава Солдатова (член регионального штаба ОНФ) на предприятии заявили о коммерческих успехах общества и дивидендах в республиканский бюджет, так и не ответив, на какие именно производственные цели им нужны две дорогие иномарки. Хотя ещё годом ранее предприятие дважды выставлялось на аукцион, но при повторной продаже торги были внезапно отменены.

Хотя что можно требовать с предприятий, если чиновники сами подают аналогичный пример. В 2012 году администрация главы республики приобрела две дорогие иномарки стоимостью более 4 млн рублей каждая. Тогда власти открыто заявляли, что они иномарки нужны для «обеспечения безопасности первых лиц республики, а также сопровождения высоких гостей, которые приезжают в регион». Данный тендер вызвал бурную общественную дискуссию, в первую очередь, в интернете. В частности, чувашские блогеры назвали покупку данных автомобилей «непозволительной роскошью». С интернет-площадок это вылилось в парламент: на сессии Госсовета при обсуждении бюджета депутатов больше волновало не то, как республика завершит этот финансовый год, а во сколько казне обойдется покупка новых иномарок для администрации главы Чувашии. В 2011 году администрацией главы Чувашии было закуплено три автомобиля.

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