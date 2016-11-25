Сантьяго, 25 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В Чили завершился саммит СМИ стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Организаторами форума выступили пресс-канцелярия Госсовета КНР и экономическая комиссия Карибского региона. Итогом форума, как заявили его устроители, стало сближение «двух отдаленных друг от друга территорий за счет взаимных усилий по преодолению расстояний», комментирует Prensa Latina.

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В саммите приняло участие более ста представителей официальных структур и СМИ. Основной целью обсуждения стало согласование критериев и принципов партнерства в информационной сфере.

На саммите выступил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который подтвердил курс на стратегическое партнерство между Китаем и странами Латинской Америки и Карибского бассейна. А также выразил заинтересованность к развитию партнерства между СМИ обеих сторон, сообщает BioBioChile.

Си Цзиньпин отметил, что развитие информационного сотрудничества включает три направления: взаимное использование потенциала СМИ, поощрение обмена между СМИ. В частности, он предложил ведущим изданиям стран Латинской Америки открыть свои представительства в Китае. И, наконец, Си Цзиньпин заявил, что в ближайшие пять лет около пятисот латиноамериканских специалистов начнут обучение в Китае.

Выступивший на саммите директор Международного радио Китая Ван Гэннянь призвал к тому, чтобы китайские и латиноамериканские СМИ расширяли сферы сотрудничества, повысили его уровень и эффективность, сформировали надёжную основу для укрепления и развития дружбы народов Китая и Латинской Америки, способствовали углубленному развитию китайско-латиноамериканского взаимодействия. Ван Гэннянь заявил, что МРК, придерживаясь курса вещания «китайская точка зрения, глобальный подход, социальная ориентированность», прилагает все усилия для знакомства мира с Китаем и Китая с миром, углубления связей и укрепления взаимопонимания и дружбы китайского народа с народами всех стран мира, сообщает Международное радио Китая.