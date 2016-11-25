Самара, 25 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Дочь Александра Кирилина, генерального директора «Ракетно-космического центра «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс», Самара), финансовый директор предприятия Светлана Кирилина и главный инженер РКЦ Сергей Тюлевич проходят по делу о махинациях при заключении государственных контрактов, пишет газета «Коммерсантъ».

Regalacademy.org Суд

Кирилину и Тюлевича подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбудили после того, как была собрана информация о большой переплате — более 300 миллионов рублей — при заключении договоров по модернизации оборудования на РКЦ.

«Контракт был заключен еще два года назад, однако, полагает следствие, по нему могло быть переплачено не менее 300 млн руб.», — сообщает издание. Уточняется, что часть этих денег была возвращена как откаты предполагаемым участникам криминальной схемы.

На текущий момент Кирилину отстранили от дел, причём она успела обжаловать решение суда об отстранении. Ни она, ни второй фигурант под стражу не взяты.

Напомним, «Прогресс» производит ракеты-носители для запусков пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС, а также российских и зарубежных космических аппаратов.