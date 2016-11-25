Лондон, 25 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заявил, что существует «абсолютно легитимные» основания для проведения второго референдума по вопросу выхода страны из ЕС, а те, кто голосовал за сохранение членства в европейском блоке, не должны страдать от «тирании большинства», сообщает The Guardian.

По его словам, мнение тех, выступал против Brexit, о том, как страна будет выходить из ЕС, должно быть услышано. С таким заявлением бывший лидер Консервативной партии Соединенного Королевства обратился к гостям частного ужина. Он заявил, что 48% тех, кто поддержал сохранение страны в ЕС, должны иметь право голоса в том, что касается сделки о разрыве отношений с Брюсселем.

Мейджор также отметил, что признает, что Великобритания не будет уже полноценным членом ЕС, однако выразил надежду, что страна сможет сохранить как можно более близкие отношения с остальными 27 странами-членами блока.

«Я слышу утверждение, что 47% голосовавших за сохранение членства, не должны иметь права голоса в том, что происходит», — отметил он. «я нахожу, что принять это крайне сложно. В демократии никогда не было тирании большинства, и её не должно быть и в этой конкретной демократии».