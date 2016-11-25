Ленинградская область, 25 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области согласовали кандидатуру заместителя прокурора Москвы Бориса Маркова на должность прокурора Ленобласти, передает сегодня, 25 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

Борис Марков

В поддержку кандидатуры Маркова проголосовали все 39 депутатов, присутствующих на заседании регионального парламента.

При представлении кандидатуры Бориса Маркова парламентариям, сотрудники Генпрокуратуры РФ подчеркнули, что он служит в органах прокуратуры с 1986 года, и за это время прошел путь от следователя прокуратуры района до заместителя прокурора города Москвы.

«За время службы в прокуратуре зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным и инициативным руководителем, имеет большой опыт работы, в том числе и на руководящих должностях, проявляет оперативность при решении вопросов прокурорского надзора, обладает организаторскими способностями, нацеливает подчиненных на реальное устранение нарушений закона. <…> По своим профессиональным и личным качествам способен организовать деятельность прокуратуры Ленинградской области в соответствии предъявляемыми требованиями», — представил Маркова замгенпрокурора РФ Александр Гуцан.

Сам Борис Марков, выступая перед парламентариями, отметил, что понимает всю ответственность предлагаемой должности.

«Непростые задачи стоят, как во всей стране, так и в Ленинградской области. На прокурора возложены обязанности налаживания нормальной работы законов Ленинградской области. Не могу сегодня говорить о каких-то спецификах области: экономике, социальной политике. Я сегодня только могу сказать о том, что какие бы задачи ни были поставлены передо мной, я, конечно, приложу все усилия, чтобы их выполнить», — подчеркнул Марков.

По его словам, на сегодняшний день, как по всей стране, так и в Ленинградской области, генеральный прокурор нацеливает органы прокуратуры на работу по совершенствованию законодательного уровня. Среди направлений работы, которые определены по указанию генпрокурора — «защита малоимущих слоев населения, предпринимателей от необоснованного давления и другие вопросы, связанные с работой закона в обществе».

«Кто-то определил, что деньги — это кровь экономики. Так вот я считаю, что закон — это кровь всей общественной жизни общества. И от того, как он работает, зависит его эффективность и развитие. Считаю, что мы вместе с вами сможем продолжать налаженную работу и эффективно справляться со своими обязанностями», — добавил Борис Марков.

Депутат от «Единой России» Андрей Шаронов в напутственном слове пожелал, «чтобы прокуратура работала действительно как надзорный орган, сама принимала решения, осуществляла проверки, а не превращалась в некий орган, который пересылает наши жалобы и жалобы граждан в другие органы».

«Человек прошел колоссальную школу. И сейчас, когда он приходит на эту должность, мы же все понимаем, ему надо очень быстро восстановить доверие к прокуратуре. <…> Прошу коллег поддержать Бориса Петровича. Он человек известный по городу и области. Уже как генерал к нам приходит. Это тоже о чем-то говорит», — поддержал кандидатуру депутат-единоросс и экс-глава региона Вадим Густов.

Читайте также: Глава Ленобласти рассказал, что происходит с экс-прокурором региона

Напомним, 11 октября стало известно, что прежнего прокурора Ленобласти Станислава Иванова госпитализировали в тяжелом состоянии во взрослое отделение «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачевой».

Позднее, как сообщало ИА REGNUM, прокурор, находясь в больнице, написал рапорт об отставке на имя президента РФ Владимира Путина. 31 октября президент уволил Станислава Иванова с должности прокурора Ленобласти. Спустя несколько часов стало известно, что в отношении Иванова возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взяток. Из органов прокуратуры чиновник был уволен с формулировкой «За нарушение прокурорской присяги».

По данным следствия, в 2014—2016 годах, занимая должность прокурора Ленинградской области, Иванов ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей от одного из предпринимателей. По части 6 статьи 290 УК РФ Станиславу Иванову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и денежный штраф в размере до 100-кратной суммы взятки.