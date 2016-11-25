Нью-Дели, 25 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли и 20 получили ранения после столкновения двух пассажирских поездов на севере Ирана, сообщает 25 ноября Associated Press.

PublicDomainPictures Колеса поезда

Пострадавшие были доставлены в местные больницы провинции Семнан. Есть опасения, что число погибших может возрасти.

Четыре пассажирских вагона сошли с рельсов, два вагона загорелись. На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, два пассажирских поезда столкнулись утром 25 ноября на железнодорожной станции города Имамшехр, примерно в 400 километрах к востоку от Тегерана. Причины железнодорожной аварии пока не установлены.