Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Количество школ с изучением русского языка и российскими стандартами за пределами РФ будет увеличиваться. Работа по продвижению русского языка за рубежом уже дает свои результаты. Об этом заявила 25 ноября министр образования и науки РФ Ольга Васильева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На 45-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге Ольга Васильева отметила, что, при схожести задач улучшения качества образования, механизмы решения этой задачи, в том числе и правовые, даже в странах Содружества различны.

«Одним из ключевых механизмов интеграции образования является создание условий для изучения русского языка как языка межнационального общения», — подчеркнула Васильева.

Она напомнила о популярности портала «Открытое образование на русском», который предлагает пользователям 150 программ, разработанных с участием ведущих вузов России. Кроме того, сегодня завершается финал международной олимпиады по русскому языку среди школьников, в которой принимают участие граждане 31 страны, включая Украину. В подобных интернет-олимпиадах участвуют представители более 80 стран.

«Очень важно, что в восьми странах СНГ работают центры ЕГЭ. Завершает аккредитацию на право преподавания по российским стандартам общеобразовательная школа при Славянском институте в Молдове. Уверена, что этот опыт в ближайшее время получит распространение в других странах», — сказала Васильева.

По ее мнению, работа по продвижению русского языка в мире уже позволила России выйти в лидеры по динамике прироста иностранных студентов. «В прошлом году их было более 180 тысяч, в том числе 55% из них — граждане СНГ», — добавила министр образования и науки РФ.

Ольга Васильева предложила расширить формат взаимодействия государств Содружества с помощью Совета по сотрудничеству в области образования стран СНГ. Она считает важным определить параметры и элементы общего образовательного пространства.

«Необходимо четкое понимание того, что и как сопоставлять с учетом специфики национальных систем образования», — подчеркнула глава Минобрнауки.