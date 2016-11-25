Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Донские ветеринары бешенства у леопарда, покусавшего сотрудницу таганрогского зоопарка, не обнаружили. Причем, в этом году животное было привито от бешенства. Это предварительные данные лабораторного исследования, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре областной станции по борьбе с болезнями животных 25 ноября. Так, биологический материал был изучен с помощью люминисцентной микроскопии. Но на этом исследования не завершаются, через 30 дней специалисты вынесут на 100%-ный вердикт.

Kdsphotos Леопард

Напомним, что 23 ноября хищник напал на сотрудницу «живого уголка», который расположен в центральном парке Таганрога. По имеющейся информации, работница, кормившая леопарда, забыла закрыть клетку. Дикая кошка выбежала из вольера и напала на женщину.

Сотрудница мини-зоопарка получила серьезные травмы, она госпитализирована. Животное силовикам, прибывшим на вызов, пришлось застрелить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, две недели назад в ростовском зоопарке лев напал на рабочего. Мужчина раздразнил хищника, за что поплатился здоровьем. В результате у жертвы льва диагностированы укушенные раны правой голени и стопы, открытый перелом костей.

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Ростовская область: детали нападения льва на рабочего выясняют следователи

Детали ЧП выясняют следователи в рамках доследственной проверки.