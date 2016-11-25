Бишкек, 25 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Государственная программа «Доступное жилье 2015 — 2020» — это афера и ее необходимо пересмотреть. Такое мнение высказал депутат Рыскелди Момбеков сегодня, 25 ноября, выступая на заседании фракции СДПК парламента Киргизии, пишет «Tazabek».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По словам народного избранника, из-за невыгодности условий госипотеки от получения кредитов уже отказались 1119 киргизстанцев, при этом согласие на участие в государственной программе ипотечного кредитования подтвердили лишь чуть более 500 человек.

«На самом деле это недоступное жилье. Мой сосед получил кредит в размере 2 млн сомов (1,87 млн рублей), он в месяц 25 тыс. сомов (23,4 тыс. рублей) платит. Почему сегодня от получения жилья отказываются, 10% участников отказались? Вы говорите одно, а банки другое и не выдают им кредиты. Те, кто получил кредит, сегодня жалеют», — добавил он.

Парламентарий также заострил внимание на высоких заработных платах чиновников из Государственной ипотечной компании (ГИК).

«Проценты, которые люди платят — учителя и врачи, идут на вашу зарплату. Ваш председатель $2 тыс. — $3 тыс. (129 тыс. — 193 тыс. рублей) получает, я знаю. Нужно пересмотреть условия программы «Доступное жилье». Если проценты по кредиту снизим до 4% — 5% то ничего странного не произойдет», — цитирует Рыскелди Момбекова ИА «24.kg».

Схожую точку зрения озвучил и лидер фракции, депутат Иса Омуркулов, отметивший, что программа «Доступное жилье 2015 — 2020» является недоступной для абсолютного большинства граждан, сообщило ИА «КирТАГ».

«12% по ипотечному кредиту — это кабальная процентная ставка. Государственная ипотечная компания — это нагрузка на наших граждан, своеобразный трутень, который живет за счет бедных людей», — подчеркнул политик.

В свою очередь, депутат Осмонбек Артыкбаев выступил с предложением о создании Ипотечного банка, который бы за счет использования «длинных денег» мог бы выдавать кредиты под меньший процент, пишет «Вечерний Бишкек».

«Необходимо привлечь кредиты через государственные гарантии, чтобы напрямую обеспечить выдачу кредитов под 5%. Также нужно строить жилье для государственных служащих», — подытожил народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2015 года правительство Киргизии распорядилось об учреждении ОАО «Государственная ипотечная компания». В соответствии с задумкой киргизских властей, ГИК должна была способствовать более эффективной реализации госпрограмм по обеспечению работников бюджетной сферы жильем эконом-класса за счет предоставления ипотечных кредитов с более выгодными, по сравнению с негосударственными финансовыми организациями, условиями.